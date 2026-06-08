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تعليم المنوفية: انتظام امتحانات الإعدادية.. ولا شكاوى من مادة العلوم

كتب : أحمد الباهي

12:52 م 08/06/2026

مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية انتظام أعمال اليوم الثالث من امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، والذي شهد أداء الطلاب امتحان مادة العلوم دون رصد أي مشكلات أو شكاوى داخل اللجان.

89 ألفاً و901 طالب أدوا امتحان العلوم

وأوضحت المديرية في بيان رسمي أن عدد المتقدمين لامتحان العلوم بلغ 90 ألفاً و581 طالباً وطالبة، حضر منهم 89 ألفاً و901، فيما بلغ عدد الغائبين 680 طالباً.

وأضافت أن الطلاب أدوا الامتحان على مدار ساعتين وسط حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان بمختلف الإدارات التعليمية.

لا شكاوى من امتحان العلوم

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم عدم تلقي أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان أو وجود معوقات داخل اللجان طوال فترة انعقاده.

كما أفاد توجيه عام العلوم بأن أسئلة الامتحان جاءت مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من وزارة التربية والتعليم، ومن داخل كتاب المدرسة وكتيب التقييمات المدرسية.

متابعة مستمرة للجان

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية متابعة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو أحداث طارئة وضمان انتظام اللجان.

89 ألفاً و878 طالباً داخل 413 لجنة

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل 413 لجنة على مستوى المحافظة، بإجمالي 89 ألفاً و878 طالباً وطالبة.

وكان الطلاب قد أدوا السبت الماضي امتحان اللغة العربية، ثم امتحاني الجبر والحاسب الآلي أمس الأحد، فيما يواصلون غداً الثلاثاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، على أن تختتم الامتحانات الخميس المقبل بأداء مادتي الهندسة والتربية الدينية.

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المنوفية الشهادة الإعدادية الامتحانات

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