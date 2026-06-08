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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الحشيش بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

01:15 م 08/06/2026

محكمة جنوب سيناء

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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة أبوزنيمة.

تفاصيل الحكم على عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بأبوزنيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط سكرتارية النيابة.

معلومات أمنية كشفت نشاط المتهم بالاتجار في المخدرات

تعود أحداث القضية إلى 10 فبراير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة أبوزنيمة تفيد بقيام عاطل مقيم بالمدينة بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من منطقة الحي الأول والمناطق الجبلية والطريق الدولي مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

سقوط المتهم وبحوزته 100 قطعة حشيش

وبعد التأكد من صحة المعلومات، أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا لضبط المتهم بمنطقة الحي الأول، حيث جرى القبض عليه أثناء تواجده بالمناطق الجبلية.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي على 100 قطعة من مخدر الحشيش معدة للترويج والاتجار.

اعترافات المتهم بالاتجار في المخدرات بأبوزنيمة

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر رقم 43 لسنة 2026 جنح أبوزنيمة.

وعقب عرضه على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام لنيابات رأس سدر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وقُيدت القضية برقم 245 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

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