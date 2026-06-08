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أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، اليوم، امتحان مادة العلوم ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط تباين في الآراء بشأن مستوى الامتحان ومدى ملاءمة الوقت المخصص للإجابة.

تباين آراء طلاب بني سويف حول امتحان العلوم

أكد عدد من الطلاب عقب خروجهم من اللجان أن أسئلة الامتحان جاءت من داخل المنهج الدراسي وفي مستوى الطالب المتوسط، مشيرين إلى أن معظم الجزئيات كانت مباشرة ويمكن التعامل معها بسهولة.

وأضافوا أن الامتحان لم يتضمن أسئلة معقدة أو غير متوقعة، إلا أن كثرة الأسئلة وطولها استغرقا وقتًا كبيرًا أثناء الإجابة.

شكاوى من ضيق الوقت بامتحان العلوم



وأوضح بعض الطلاب أن الوقت المحدد لأداء الامتحان لم يكن كافيًا لإنهاء جميع الأسئلة ومراجعتها بالشكل المطلوب، خاصة مع وجود جزئيات احتاجت إلى وقت إضافي للتفكير والتركيز.

وأشاروا إلى أن عدداً من الطلاب اضطروا إلى تسليم أوراق الإجابة دون الانتهاء من المراجعة النهائية بسبب انتهاء زمن الامتحان.

ارتياح نسبي بين عدد من الطلاب

في المقابل، أعرب طلاب آخرون عن ارتياحهم لمستوى الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة وخالية من التعقيدات، وأن التحدي الأساسي تمثل في طول الامتحان وليس في صعوبة محتواه.

انتظام اللجان ومتابعة مستمرة

وشهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف انتظامًا في سير الامتحانات، وسط متابعة ميدانية مستمرة من قيادات مديرية التربية والتعليم، للاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

استمرار أعمال الامتحانات

وتواصل مديرية التربية والتعليم ببني سويف متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، مع التأكيد على تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في هدوء وانتظام.