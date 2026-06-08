أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس الشيوخ، أهمية تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ.

رؤية جديدة لتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان

استعرض الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رؤية المجلس خلال المرحلة المقبلة، والتي تستند إلى البناء على الخبرات والإرث المؤسسي المتراكم على مدار أكثر من عقدين، مع العمل على تعزيز فعالية المجلس وقدرته على الاضطلاع بكامل اختصاصاته الدستورية والقانونية باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة تسهم في دعم جهود الدولة وتعزيز حماية الحقوق والحريات.

وأكد رئيس المجلس، حرصه على تفعيل مختلف أدوات عمل المجلس، بما يشمل تقديم الرأي الاستشاري والتوصيات، وإعداد الدراسات والتقارير، وتلقي الشكاوى والتفاعل معها، فضلًا عن دعم الحوار الوطني حول قضايا حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة المواطنة وسيادة القانون.

التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية

أوضح "جمال الدين"، أن المجلس يضع اللمسات النهائية على خطة متكاملة لأنشطته وبرامجه خلال العام المقبل، تتضمن تطوير منظومة الشكاوى والتحول إلى نظام رقمي متكامل يسهّل وصول المواطنين إلى خدمات المجلس، إلى جانب تفعيل صلاحية تقديم المساعدة القانونية والتدخل بمذكرات أمام المحاكم المختلفة.

كما تشمل الخطة دعم الإنتاج المعرفي من خلال إعداد أوراق السياسات والتقارير النوعية والدراسات المتخصصة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز دوره الوطني.

وأكد أن المجلس يتطلع إلى ترسيخ مكانته كمنصة وطنية للحوار وجسر للتواصل وبناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويشجع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، انطلاقًا من رؤية شاملة لحقوق الإنسان تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

دعم برلماني لتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان

تناول اللقاء أهمية مواصلة تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لعمل المجلس، بما يعزز فعاليته ومكانته على المستويين الوطني والدولي، مع التأكيد على حرص الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية، بما يتوافق مع الخصوصية الوطنية والسياق المصري.

من جانبه، أشاد المستشار عصام الدين فريد، بالدور الذي يؤديه المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر الوعي بالحقوق والحريات وترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون، مؤكدًا دعمه لجهود تطوير قدرات المجلس وتمكينه من ممارسة اختصاصاته بصورة أكثر فاعلية.

كما شدد رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية استمرار التعاون بين المجلسين والاستفادة من الدراسات والتوصيات والخبرات التي يقدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم المناقشات التشريعية والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل المؤسسي بين الجانبين ويدعم جهود التنمية والاستقرار وترسيخ منظومة حقوق الإنسان في مصر.