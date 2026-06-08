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عاش عشاق كرة القدم لحظات من القلق والترقب بعد سقوط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مغشيًا عليه خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بأوكرانيا، في حادثة أعادت إلى الأذهان المشهد المؤلم الذي تعرض له اللاعب خلال بطولة أمم أوروبا 2020.

وشهد اللقاء توقفًا مفاجئًا بعد سقوط إريكسن على أرضية الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي بسرعة لإسعافه، وسط حالة من الصدمة بين اللاعبين والجماهير الحاضرة.

سقوط مفاجئ لإريكسون

وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، في بيان رسمي، أن اللاعب استعاد وعيه وأن حالته الصحية مستقرة، مؤكدًا إلغاء المباراة عقب الحادثة مباشرة حفاظًا على سلامة الجميع.

وكشف مورتن بوسن، طبيب المنتخب الدنماركي، أن جهاز تنظيم ضربات القلب الداخلي المزروع في صدر إريكسن استجاب بالشكل المطلوب، وأسهم في التعامل مع الحالة بصورة سريعة وفعالة.

وأوضح الطبيب أن اللاعب فقد وعيه لفترة قصيرة قبل أن يستعيده سريعًا، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الطاقم الطبي فور إفاقته، وغادر أرضية الملعب سيرًا على الأقدام وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة.

وأضاف بوسن أن إريكسن سيخضع لسلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة خلال الساعات المقبلة للوقوف على الأسباب الكاملة وراء الواقعة والتأكد من سلامته الصحية.

ذكريات مؤلمة تعود إلى الواجهة

وأعاد الحادث إلى الأذهان ما تعرض له إريكسن خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا في بطولة أمم أوروبا 2020، عندما سقط على أرض الملعب إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، في واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في تاريخ كرة القدم الحديثة.

ونجح الفريق الطبي آنذاك في إنقاذ حياة اللاعب بعد تدخل عاجل استمر لعدة دقائق، قبل نقله إلى المستشفى واستقرار حالته الصحية لاحقًا.

عودة استثنائية

وعقب تلك الحادثة، خضع إريكسن لعملية زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب الداخلي، قبل أن يعود إلى الملاعب بعد نحو ثمانية أشهر فقط، في قصة إصرار استثنائية حظيت بإشادة واسعة من جماهير كرة القدم حول العالم.

وتؤكد الواقعة الأخيرة أهمية المتابعة الطبية المستمرة للاعب، في وقت يترقب فيه الجميع نتائج الفحوصات النهائية للاطمئنان الكامل على حالته الصحية ومستقبله الرياضي.

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