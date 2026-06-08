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تحاليل وأشعة وندوات توعية.. قافلة مجانية تخدم 751 مواطنًا في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

12:40 م 08/06/2026 تعديل في 12:40 م
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  • عرض 7 صورة
    جانب من أعمال القافلة الطبية المجانية
  • عرض 7 صورة
    جانب من أعمال القافلة الطبية المجانية
  • عرض 7 صورة
    جانب من أعمال القافلة الطبية المجانية
  • عرض 7 صورة
    جانب من أعمال القافلة الطبية المجانية
  • عرض 7 صورة
    جانب من أعمال القافلة الطبية المجانية
  • عرض 7 صورة
    جانب من أعمال القافلة الطبية المجانية

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية البهسمون التابعة لمركز إهناسيا، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لدعم الخدمات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

فحص 751 مواطنًا في القافلة المجانية

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 751 مواطنًا في 6 تخصصات شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، مع تقديم الخدمات العلاجية بالمجان للمستفيدين.

كما تضمنت القافلة إجراء 243 تحليل دم وطفيليات، و9 حالات أشعة، و49 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تنفيذ فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي

وشهدت فعاليات القافلة تنظيم مجموعة من الندوات التثقيفية والصحية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالصحة العامة.

وتضمنت الندوات التوعية بالأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس كورونا، وإنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية، والبلهارسيا، إلى جانب التوعية بالأمراض غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

التوعية بالكشف المبكر وتنظيم الأسرة

كما ركزت الندوات على أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي، وتعزيز مفاهيم تنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل والتعرف على علامات الخطورة، فضلًا عن نشر ثقافة النظافة الشخصية والمنزلية والتغذية السليمة للسيدات الحوامل والأطفال وكبار السن.

دعم الخدمات الصحية بالقرى

وتأتي هذه القافلة ضمن خطة مديرية الصحة ببني سويف للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكان القرى والمناطق النائية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق وصول أفضل للخدمات العلاجية.

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قافلة طبية الصحة بني سويف

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