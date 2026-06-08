انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والأسمنت، والسمك البلطي، والفول، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، بينما ارتفعت أسعار البيض، والطماطم، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار حديد عز والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. ارتفاع الطماطم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. انخفاض البلطي

انخفاض أسعار الفول والزيت واللحوم اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين