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تابع اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 6 بوصة بمحطة مياه الكيلو 19 بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على ضمان استدامة خدمات مياه الشرب ورفع درجة الجاهزية للتعامل مع الأعطال الطارئة.

تدخل فوري منذ اللحظات الأولى

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم حدوث الكسر المفاجئ بالخط، ما استدعى التدخل الفوري من فرق الطوارئ بالشركة، حيث تواجد رئيس الشركة بموقع العمل منذ اللحظات الأولى لمتابعة الموقف ميدانياً والتأكد من سرعة تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية.

توجيهات بالدفع بكافة الإمكانيات

ووجه رئيس الشركة بالدفع بكافة الإمكانيات الفنية والبشرية والمعدات اللازمة للتعامل مع الكسر، مع تكثيف جهود فرق التشغيل والصيانة والعمل المتواصل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للخط بالكامل في أسرع وقت ممكن، بما يضمن الحفاظ على استمرارية الخدمة وتقليل فترة التأثر إلى أدنى حد.

إحلال وتجديد وإعادة التشغيل

وبعد الانتهاء من أعمال العزل والتأمين بالموقع، باشرت الفرق الفنية تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للخط المتضرر وفق خطة عمل عاجلة، وبمتابعة ميدانية مستمرة، الأمر الذي أسهم في إنجاز الأعمال وإعادة تشغيل الخط وضخ المياه بصورة طبيعية في وقت قياسي.

الاستجابة السريعة محور رئيسي للعمل

وأكد اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان أن سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل بالشركة، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة تعمل على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع أية مستجدات قد تؤثر على انتظام الخدمة، بما يضمن تقديم خدمة مياه شرب آمنة ومستدامة للمواطنين.

إشادة بجهود فرق الطوارئ

وأشاد رئيس الشركة بجهود العاملين وفرق الطوارئ التي واصلت العمل دون توقف حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإحلال والتجديد وإعادة تشغيل الخط بكامل كفاءته، مؤكداً استمرار الشركة في تنفيذ خطط رفع كفاءة البنية التحتية ودعم جاهزية الشبكات والمحطات بمختلف مناطق الخدمة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع مستويات الأداء.