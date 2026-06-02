أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون حرصه على الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في لبنان، مشدداً على ضرورة منع أي فتنة قد تهدد أمن البلاد أو تمس بوجود الدولة ومؤسساتها في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

تحذير من مخاطر الانقسام

وأوضح عون، في بيان أوردته الرئاسة اللبنانية، أن حماية الاستقرار الداخلي تمثل أولوية وطنية، مؤكداً أن أي توترات أو انقسامات داخلية من شأنها أن تنعكس سلباً على مستقبل البلاد وتزيد من التحديات التي يواجهها اللبنانيون.

رفض العودة إلى الماضي

وشدد الرئيس اللبناني على أن السلم الأهلي لا يمكن المساس به، مشيراً إلى أن اللبنانيين أصبحوا أكثر اقتناعاً بعدم جدوى العودة إلى مراحل الانقسام والصراعات السابقة، وأن الحفاظ على الوحدة الوطنية بات مطلباً جامعاً بين مختلف المكونات.