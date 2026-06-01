أعلنت كلية التجارة بجامعة بني سويف إحالة 11 طالبًا بالفرقة الأولى إلى مجلس التأديب، وتوقيع عقوبات رادعة بحقهم، بعد ثبوت تورطهم في وقائع غش داخل لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني باستخدام الهواتف المحمولة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الكلية، في بيان رسمي، أن مراقبي اللجان تمكنوا من رصد المخالفات أثناء متابعة سير الامتحانات، حيث تبين استخدام الطلاب للهواتف وأدوات الذكاء الاصطناعي لتلقي الإجابات، بالمخالفة الصريحة للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالهم.

إحالة 11 طالبًا لمجلس التأديب في بني سويف

وأشار البيان إلى أن مجلس التأديب أصدر قراراته الفورية بحق الطلاب المخالفين بعد انتهاء التحقيقات وثبوت الواقعة؛ حيث تقرر حرمان وفصل 7 طلاب لمدة فصل دراسي كامل، بينما صدر قرار بفصل 4 طلاب آخرين لمدة عام دراسي كامل، وفقًا لحجم المخالفة المنسوبة لكل منهم.

تشديد على الانضباط في الامتحانات

ووجهت إدارة الكلية رسالة حاسمة لجميع الطلاب بضرورة الالتزام التام باللوائح الجامعية، مؤكدة أن أي محاولة للخروج عن النص أو استخدام الوسائل التكنولوجية في الغش ستواجه بإجراءات صارمة، حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.