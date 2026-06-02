التعليم تمد التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة حتى 21 يونيو

كتب : أحمد الجندي

03:27 م 02/06/2026

المدرسة المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة (لغات وعربي) للعام الدراسي المقبل 2026/ 2027، وذلك حتى 21 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم: هنا

وأوضحت الوزارة أن التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير تعليم متميز يعتمد على تنمية مهارات الطلاب وبناء الشخصية، وفقًا لأحدث النظم التعليمية والممارسات التربوية التى تطبق أساليب التعليم اليابانية الحديثة.

وأكدت الوزارة أن العام الدراسي المقبل سيشهد انطلاق الدراسة في إجمالي 101 مدرسة على مستوى الجمهورية، بما يعكس النجاح المتواصل لهذا النموذج التعليمي والإقبال المتزايد من أولياء الأمور عليه.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم، والاستفادة من الفرصة المتاحة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة.

المدارس المصرية اليابانية وزارة التربية والتعليم التقديم للمدارس

