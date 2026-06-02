إعلان

الرئيس اللبناني: لا خيار آخر غير التفاوض

كتب : وكالات

03:24 م 02/06/2026

الرئيس اللبناني جوزيف عون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان تكبد خسائر بشرية كبيرة تجاوزت 3 آلاف شهيد، فيما ارتفع عدد النازحين إلى أكثر من مليون شخص، مشدداً على أن التفاوض يمثل الخيار الوحيد المتاح في المرحلة الحالية.

وقال عون إن القوة لا تكمن في خوض الحروب، بل في امتلاك الشجاعة والحكمة الكافيتين لإنهائها عبر التفاوض بما يخدم مصلحة لبنان ويحفظ مصالحه.

وشدد الرئيس اللبناني على التمسك بالسلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار الداخلي، مؤكداً الحرص على منع الفتنة وصون الوحدة الوطنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوزيف عون الرئيس اللبناني لبنان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة
حوادث وقضايا

قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة

الخطيب يطمئن على تطورات الحالة الصحية لمشجع الأهلي
رياضة محلية

الخطيب يطمئن على تطورات الحالة الصحية لمشجع الأهلي
"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
أخبار المحافظات

"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
تزورها النساء كل جمعة.. حكاية "المسخوطة" وأبنائها السبعة في جبال أسيوط
أخبار المحافظات

تزورها النساء كل جمعة.. حكاية "المسخوطة" وأبنائها السبعة في جبال أسيوط

كيف تحوّل لبنان إلى عقدة تهدد اتفاق السلام الأمريكي الإيراني المحتمل؟
شئون عربية و دولية

كيف تحوّل لبنان إلى عقدة تهدد اتفاق السلام الأمريكي الإيراني المحتمل؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة