الرئيس اللبناني: لا خيار آخر غير التفاوض

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان تكبد خسائر بشرية كبيرة تجاوزت 3 آلاف شهيد، فيما ارتفع عدد النازحين إلى أكثر من مليون شخص، مشدداً على أن التفاوض يمثل الخيار الوحيد المتاح في المرحلة الحالية.

وقال عون إن القوة لا تكمن في خوض الحروب، بل في امتلاك الشجاعة والحكمة الكافيتين لإنهائها عبر التفاوض بما يخدم مصلحة لبنان ويحفظ مصالحه.

وشدد الرئيس اللبناني على التمسك بالسلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار الداخلي، مؤكداً الحرص على منع الفتنة وصون الوحدة الوطنية.