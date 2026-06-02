استقبل ميناء نويبع البحري أول أفواج حجاج البر العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وذلك على متن العبارة "سينا" القادمة عبر الخط الملاحي الرابط بين نويبع والعقبة، في إطار خطة متكاملة لاستقبال الحجاج وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن.

ووصلت أولى رحلات العودة فجر اليوم الثلاثاء، وضمت 123 حاجًا على متن 4 أتوبيسات، من إجمالي 5820 حاجًا من المقرر عودتهم عبر الميناء خلال الفترة المقبلة.

وصول أول أفواج حجاج البر إلى ميناء نويبع

وشهد الميناء حالة من الجاهزية الكاملة، حيث جرى إنهاء إجراءات الوصول بسرعة وتوفير مختلف أوجه الدعم والرعاية للحجاج فور وصولهم، بما يضمن راحتهم وسلامتهم بعد رحلة العودة من الأراضي المقدسة.

كما تم توفير الخدمات اللوجستية اللازمة داخل صالات الوصول والأرصفة، مع تكثيف فرق العمل لتسهيل حركة الحجاج وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال أول أفواج حجاج البر



وتواصل الجهات المختصة تنفيذ خطة شاملة لاستقبال رحلات عودة الحجاج، من خلال رفع درجة الجاهزية التشغيلية وتكثيف التواجد الميداني للعاملين بالميناء، إلى جانب تجهيز سيارة إسعاف كاملة التجهيز بالقرب من العبارة فور وصولها، مع تواجد الأطقم الطبية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

هيئة موانئ البحر الأحمر: جاهزية كاملة لاستقبال الحجاج

وأكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة سخرت جميع إمكانياتها البشرية والفنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين عبر ميناء نويبع.

وأوضح أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أعلى مستويات الراحة والخدمة للحجاج، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية برعاية ضيوف الرحمن وتقديم تجربة عودة آمنة وميسرة.

متابعة مستمرة لوصول الأفواج

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار متابعة حركة وصول أفواج الحجاج عبر الخط الملاحي "نويبع – العقبة"، مع التأكيد على جاهزية الميناء لاستقبال الرحلات المتتالية خلال الأيام المقبلة، وتوفير جميع التسهيلات التي تضمن انتظام حركة الوصول وسرعة تقديم الخدمات للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة.