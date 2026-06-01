أكلوا عنب ومشمش.. تسمم 4 أطفال من أسرة واحدة في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

03:31 م 01/06/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

أصيب 4 أطفال من أسرة واحدة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم فاكهة فاسدة داخل منزلهم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل تسمم 4 أطفال من أسرة واحدة في بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي يفيد باستقبال 4 أطفال مصابين بأعراض تسمم غذائي، شملت القيء والإعياء الشديد، وذلك عقب تناولهم كميات من العنب والمشمش تم شراؤها من أحد الباعة الجائلين.

وتبين أن المصابين هم: "ياسر ح. ع." (4 أعوام)، و"علي ح. ش." (5 أعوام)، و"رحمة ر. غ." (12 عامًا)، و"لمياء ح. ش." (9 أعوام)، وجميعهم من أسرة واحدة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للأطفال داخل مستشفى الفشن المركزي، حيث خضعوا للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للتأكد من حالتهم الصحية والتعامل مع أعراض التسمم.

تحسن الحالة الصحية للأطفال

وأكدت مصادر طبية أن الأطفال الأربعة استجابوا للعلاج بشكل جيد، وتحسنت حالتهم الصحية بصورة ملحوظة، ما سمح بخروجهم من المستشفى بعد التأكد من استقرار حالتهم وعدم وجود أي مضاعفات خطيرة.

تحرر محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من أسباب الإصابة بالتسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

