تجهيز 12 استراحة لمراقبي الدبلومات الفنية بالوادي الجديد (صور)

كتب : محمد الباريسي

12:17 م 01/06/2026
    مدير إدارة الخارجة التعليمية يتفقد استراحات المراقبين
    متابعة نظافة دورات المياه باستراحات مراقبي الامتحانات
    استعدادات الوادي الجديد لاستقبال مراقبي لجان امتحانات الثانوية

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم اللإثنين، الانتهاء من تجهيز 12 استراحة مخصصة لاستقبال المنتدبين للامتحانات المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، والتي تنطلق السبت المقبل الموافق 6 يونيو 2026، داخل الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن استراحات المنتدبين جرى تجهيزها بالآثاث والمستلزمات الأساسية اللازمة، بما يضمن توفير إقامة مناسبة ولائقة للمنتدبين للامتحانات، من رؤساء اللجان والملاحظين، طوال فترة امتحانات الدبلومات الفنية.

وأشارت المحافظ إلى وجود تنسيق مستمر مع قطاع التعليم بالمحافظة لمتابعة جاهزية استراحات المنتدبين، والمرور الدوري على مقار الإقامة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تظهر قبل أو أثناء أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

اختيار المواقع قرب اللجان الامتحانية

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن مواقع استراحات المنتدبين جرى اختيارها بعناية، مع مراعاة قربها من اللجان الامتحانية، لتيسير انتقال المنتدبين للامتحانات وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم.

وأضاف قناوي أن قرب الاستراحات من اللجان الامتحانية يسهم في انتظام سير العمل داخل امتحانات الدبلومات الفنية، ويخفف الأعباء اليومية على المشاركين في أعمال المراقبة والمتابعة داخل الإدارات التعليمية بمراكز الوادي الجديد.

