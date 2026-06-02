اندلع حريق في غرفتي استراحة الأطباء بالطابق الرابع بمستشفى اليوم الواحد بحي غرب مدينة سوهاج، اليوم الثلاثاء، إثر اشتعال جهازَي تكييف، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المستشفى.

وكانت الجهات المختصة قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل المستشفى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بثلاث سيارات إطفاء، حيث تم التعامل مع الحريق واحتواء الموقف.

حريق باستراحة الأطباء

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى الأقسام المجاورة، فيما اقتصرت الخسائر على تلفيات محدودة داخل مكان الواقعة، دون تأثر سير العمل أو الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

سبب حريق مستشفى اليوم الواحد

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نتج عن اشتعال جهازي تكييف داخل غرفتي استراحة الأطباء بالدور الرابع، فيما تم تأمين الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

لم يسفر الحريق عن أي إصابات بين الأطباء أو العاملين أو المترددين على المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.