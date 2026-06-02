تشغيل خط نقل عام جديد لخدمة مساكن الصينية غرب الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:30 م 02/06/2026

أتوبيسات نقل عام بالإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن تشغيل خط أتوبيس نقل عام جديد يربط بين الفلكي بحي المنتزه أول ومساكن الصينية بحي العجمي غربًا، مرورًا بمنطقتي السيوف والطريق السريع.

أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

وقال اللواء بحري أحمد شعبان، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن الأتوبيسات العاملة على الخط الجديد تعمل بالغاز الطبيعي، بما يسهم في دعم منظومة النقل الصديق للبيئة وتقليل الانبعاثات.

خدمة نقل حضارية وآمنة

وأضاف شعبان، أن تشغيل الخط الجديد يأتي بهدف تعزيز الربط بين شرق وغرب الإسكندرية، وتيسير حركة التنقل اليومية للركاب، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن الخط الجديد يغطي مناطق"الفلكي – السيوف - الطريق السريع – الهانوفيل "مساكن الصينية" مرورًا بوادي القمر، بما يحقق أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب في جميع أنحاء الإسكندرية.

تعزيز ثقة الجمهور في خدمات النقل العام

وأكد رئيس هيئة نقل الركاب أن الخط يعمل بشكل يحقق سهولة التنقل للمواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز من ثقة الجمهور في خدمات النقل العام.

محافظ الإسكندرية يوجه بتلبية احتياجات المواطنين

كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وجه الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، بالتوسع في تحسين خدمات النقل العام وتلبية احتياجات المواطنين.

