أصيب 14 شخصًا من أسرة واحدة بمركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة يشتبه في فسادها مكونة من الأرز والخضار والدجاج داخل منزلهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى إهناسيا التخصصي، يفيد بوصول 14 شخصًا يعانون من أعراض تسمم غذائي شملت: "القيء والإعياء الشديد وآلامًا بالمعدة"، عقب تناولهم وجبة غذائية داخل منزل الأسرة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن المصابين هما: "نورهان هـ. ر."، 14 عامًا، و "سوزان أ. م."، 40 عامًا، و "أسماء هـ. ر."، 16 عامًا، و "حمادة .هـ. ر."، 19 عامًا، و "أحمد.هـ. ر."، 8 أعوام، و "هدير أ. ع."، 25 عامًا، و "نجوى أ. م."، 23 عامًا، و "كمالة ع. أ."، 55 عامًا، و "نورهان ع. م."، 23 عامًا، "تميم أ. أ."، عامان ونصف، و "منة ع. أ."، 18 عامًا، و "آدم. هـ. أ."، 13 عامًا، و "هاني أ. م."، 43 عامًا، و "علي أ. م."، 33 عامًا.

تم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل مستشفى إهناسيا التخصصي، إذ خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة للتعامل مع أعراض التسمم الغذائي والاطمئنان على حالتهم الصحية.

أكدت مصادر طبية، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحسنت بصورة ملحوظة بعد تلقي العلاج اللازم، ولم تسجل أي حالات وفاة أو مضاعفات خطيرة بين المصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة، وبيان أسباب الإصابة بالتسمم الغذائي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.