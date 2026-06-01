اجتماع تعليم أسيوط لبحث استعدادات امتحانات الإعدادية 2026

عقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025/2026، وبحث آليات ضبط منظومة الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات قبل انطلاق الامتحانات.

حضور قيادات التعليم وممثلي الإدارات

جاء الاجتماع بحضور أحمد عبد الله وكيل المديرية، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتورة آمال إسماعيل مدير إدارة التعليم الإعدادي، وحسام محمود مدير إدارة شؤون الطلاب، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، ونائل عبد الرحيم زكي رئيس لجنة النظام والمراقبة، إلى جانب محمود عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومديري عموم الإدارات التعليمية ووكلائهم، وأعضاء غرف العمليات بالإدارات.

توجيهات بالحفاظ على الانضباط والالتزام



استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، موجّهًا الشكر لكافة القيادات على جهودهم خلال العام الدراسي، ومؤكدًا أهمية استمرار الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

استعراض ضوابط سير الامتحانات

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية التعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وأجاب عن استفسارات الحضور بشأن آليات العمل داخل اللجان، وتوزيع رؤساء اللجان والملاحظين وفق الضوابط المعتمدة، مع التأكيد على تحقيق الانضباط وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، ومنع الغش بكافة صوره بما يضمن تكافؤ الفرص.

الالتزام بالمعايير وتنظيم الأعمال

وشدد دسوقي على ضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة لأعمال الامتحانات، وكافة القرارات الوزارية الخاصة بإعداد وطباعة وتجهيز الامتحانات، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والمدارس لإعداد اللجان بالشكل الأمثل، وتطبيق تعليمات الوزارة بشأن اختيار رؤساء اللجان والمراقبين، والاستعداد لأعمال التصحيح وتقدير الدرجات وفق القواعد المحددة.

إجراءات مشددة داخل اللجان

كما ناقش وكيل الوزارة التجهيزات اللازمة، مؤكدًا إنشاء غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات، والتواصل الفوري مع الغرفة المركزية، مع حظر دخول أو استخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية داخل اللجان للطلاب والملاحظين، والتصدي لمحاولات الغش، وضمان توفير أجواء هادئة، والتحقق من هوية العاملين والطلاب، ومنع مغادرة أي عضو باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

تأمين شامل للامتحانات

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان ومنع أي تجاوزات، بالإضافة إلى تأمين عمليات استلام وتوزيع أوراق الأسئلة من المطبعة السرية إلى مراكز التوزيع، وكذلك نقل أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق والنزاهة في جميع مراحل الامتحانات، بدءًا من إعداد اللجان وحتى إعلان النتائج والتعامل مع التظلمات وفقًا للقانون.