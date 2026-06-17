شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالكاوتش، أثناء سيرها في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور تم توجيه قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين انقلاب السيارة المحملة بالكاوتش، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وهم: "تامر.ا" 45 عامًا باشتباه كسر في الركبة اليسرى، و"صبحي.ع" 55 عامًا باشتباه خلع في الكتف الأيسر، و"ياسر.م" 47 عامًا مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.