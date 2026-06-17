قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مقاولين وعامل بحري، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بنبات القنب والحشيش والهيدرو المخدر، بدائرتي الدقي والغردقة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أباطرة الكيف"، إلى جلسة 19 يوليو المقبل لرد المحكمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح، وأحمد محمود خلف، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 12411 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 7337 لسنة 2025 كلي، أن المتهمين "حسين. ع" و"محمود. إ" (مقاولان)، و"شاذلي. أ" (عامل بحري)، كونوا تشكيلًا عصابيًا يتزعمه الأول، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت النيابة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهري الحشيش ونبات القنب “الهيدرو” بقصد الاتجار، كما حازوا سلاحًا ناريًا غير مششخن (بندقية خرطوش) وذخائر حية بدون ترخيص، لاستخدامها في حماية نشاطهم الإجرامي.

تفاصيل الضبط والمضبوطات

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهمين كانوا يقومون بنقل المواد المخدرة وترويجها على عملائهم من تجار الجملة ونصف الجملة باستخدام سياراتهم الخاصة.

وأسفرت عمليات الضبط عن القبض على المتهمين الأول والثاني، وعُثر بحوزة الأول على 3 هواتف محمولة ومبلغ 5 آلاف جنيه، وبحوزة الثاني هاتف ومبلغ 3 آلاف جنيه.

وبتفتيش سيارة المتهم الأول، تم العثور على 8 أجولة بلاستيكية بداخلها 1154 طربة حشيش، وبندقية خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات حية، بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف جنيه متحصلات البيع.

كما تم ضبط المتهم الثالث، وعُثر بحوزته على هاتفين ومبلغ 1500 جنيه، وبالسيارة التي كان يستقلها تم ضبط 12 جوالًا تحتوي على 1054 قطعة كبيرة من الحشيش، و50 جوالًا من نبات الهيدرو المخدر.

تقارير الأدلة الجنائية والمعمل الكيماوي

أثبت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن البندقية المضبوطة صالحة للاستخدام، وأن الطلقات تتوافق معها تمامًا.

كما أوضح تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مواد مخدرة مدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات، شملت جوهر الحشيش وأجزاء نبات القنب المخدر.

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