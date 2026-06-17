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رفضت استمرار العلاقة فقتل زوجها.. السجن المؤبد لعاطل في الإسكندرية

كتب : محمد عامر

12:58 م 17/06/2026

محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية

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قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد بتهمة القتل، والسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتهديد زوجته بإفشاء أسرار ومحو مقطع الفيديو الخاص بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق محمد هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

تفاصيل العثور على جثة في الطريق العام بالإسكندرية

ترجع وقائع القضية رقم 33283 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد العثور على شخص بالطريق العام بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن وجود علاقة عاطفية بين المتهم "أ.ح.ع" وزوجة المجني عليه"أ.ح.ع"، وبمرور الوقت امتنعت المذكورة عن استمرار تلك العلاقة، ما أثار غضب المتهم وأسرل لها مقطع فيديو خلال علاقتهما وهددها بنشره.

انتقام العشيق من الزوج


ووفقًا لأوراق القضية، قرر المتهم الانتقام من المذكورة فتعدى على زوجها، ما أدى إلى وفاته ووضع جثته في سيارته وتخلص منها بإلقائها في الطريق العام، فيما ألقي القبض عليه.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.

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جثة الإسكندرية محكمة جنايات

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