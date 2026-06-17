كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير برعونة تامة والاصطدام بفتاة أثناء سيرها رفقة والدتها بأحد الشوارع في محافظة الدقهلية، مما أثار حالة من الاستياء الواسع.

تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل وبرفقتها ابنتها الطالبة، المصابة بكدمات وشروخ متفرقة، بأنه حال سيرهما بأحد الطرق فوجئت بقيام قائد السيارة المذكورة بالاصطدام بنجلتها مما أدى لحدوث إصابتها، وفراره من موقع الحادث قبل أن ترصده كاميرات المراقبة.

ضبط السائق والسيارة واعترافات المتهم بميت غمر

نجحت القوات في تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها "منتهية التراخيص"، كما ألقي القبض على قائدها الذي اتضح أنه لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، لضمان ملاحقة المستهترين بأرواح المواطنين في الشوارع.

أقر المتهم خلال مواجهته بارتكاب الواقعة مؤكداً أنها حدثت "دون قصد" منه أثناء سيره بالطريق، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، مع التحفظ على المركبة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب