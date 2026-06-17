من التعليم إلى تعويضات حياة كريمة.. قرارات حاسمة لمحافظ القليوبية في لقاء

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عقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جلسته الثانية لعام 2026 بديوان عام المحافظة بمدينة الطور، برئاسة اللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الإسكان والخدمات السكنية بمختلف مدن المحافظة.

استهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، إلى جانب مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية وتعديل أوضاع بعض الأراضي والعقارات التابعة للصندوق.

توفير وحدات سكنية لأعضاء هيئة التدريس بالأزهر

ناقش المجلس طلب كلية العلوم الأزهرية بجامعة الأزهر بشأن تخصيص 4 وحدات سكنية بمدينة طور سيناء بنظام السداد الفوري كامل القيمة، بهدف دعم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

كما بحث المجلس طلب نقابة الأطباء البشريين بشأن تخفيض قيمة وحدة سكنية سبق تخصيصها لتكون مقرًا فرعيًا للنقابة بمدينة شرم الشيخ.

استعرض المجلس موقف 232 منزلًا بدويًا بحي السادات والمخصصة لمتضرري السيول، في إطار جهود المحافظة لدعم الأسر المتضررة وتوفير سكن مناسب لها.

كما ناقش تخصيص 19 وحدة سكنية للحالات الإنسانية بمدينة رأس سدر، بالإضافة إلى دراسة طلب أحد المواطنين من ذوي الإعاقة الدائمة للحصول على وحدة سكنية بمدينة شرم الشيخ.

تفاصيل تسليم أراضٍ للشباب بمدينة نويبع

وتناول الاجتماع طلب عضو مجلس النواب عن مدينة نويبع بشأن تسليم 106 قطع أراضٍ غير مرفقة للشباب المستحقين بمنطقة الميناء أمام قرية الصيادين، بما يسهم في توفير فرص مناسبة للشباب وإقامة مشروعات مستقبلية.

كما ناقش المجلس طلب الوحدة المحلية بمدينة طابا بشأن تحديد قيمة حق الانتفاع لـ60 منزلًا بدويًا بقرية النقب، ضمن جهود المحافظة لتقنين الأوضاع وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول السكنية.

شهد الاجتماع حضور الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام، واللواء ياسر حماية السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء مدن طور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ ونويبع وطابا، وعدد من مديري الإدارات والجهات المختصة بملفات الإسكان والتنمية بالمحافظة.