إعلان

حريق شقة سكنية في شبرا الخيمة.. الحماية المدنية تمنع امتداد النيران

كتب : أسامة علاء الدين

01:13 م 17/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق شقة سكنية في شبرا الخيمة (1)
  • عرض 4 صورة
    حريق شقة سكنية في شبرا الخيمة (3)
  • عرض 4 صورة
    حريق شقة سكنية في شبرا الخيمة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة حوض العمدة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، وذلك قبل امتداد النيران إلى الوحدات السكنية والعقارات المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حوض العمدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، حيث نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها بالكامل، ومنع انتقالها إلى الشقق المجاورة، مستفيدين من سرعة الاستجابة والتدخل الفوري.

وأسفر الحريق عن تلف واحتراق محتويات الشقة محل الواقعة، بينما لم تُسجل أي إصابات أو حالات وفاة بين السكان أو المتواجدين بالعقار.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق القليوبية النيابة العامة الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

في الحر الشديد.. أطعمة مرطبة تساعد جسمك على تعويض السوائل
نصائح طبية

في الحر الشديد.. أطعمة مرطبة تساعد جسمك على تعويض السوائل

ختام الجولة وظهور مميز لرونالدو.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

ختام الجولة وظهور مميز لرونالدو.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026
ترامب خلال لقائه السيسي: هناك "كيمياء" بيننا منذ أول لقاء
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: هناك "كيمياء" بيننا منذ أول لقاء
كاميرات المراقبة تكشف: أعوان صبري نخنوخ اشتبكوا بالأيدي وبلطجوا ومنعوا
حوادث وقضايا

كاميرات المراقبة تكشف: أعوان صبري نخنوخ اشتبكوا بالأيدي وبلطجوا ومنعوا
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

العراق

العراق

1 4

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد