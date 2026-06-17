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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة حوض العمدة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، وذلك قبل امتداد النيران إلى الوحدات السكنية والعقارات المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حوض العمدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، حيث نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها بالكامل، ومنع انتقالها إلى الشقق المجاورة، مستفيدين من سرعة الاستجابة والتدخل الفوري.

وأسفر الحريق عن تلف واحتراق محتويات الشقة محل الواقعة، بينما لم تُسجل أي إصابات أو حالات وفاة بين السكان أو المتواجدين بالعقار.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.