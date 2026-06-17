قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في قتل مسن.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق محمد هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

ترجع وقائع القضة رقم 29228 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد باعتداء المتهم على شخص بسلاح أبيض.

ووفقًا لأوراق القضية، نشب خلاف بين المجني عليه "ع.ع.أ" 79 سنة، بالمعاش، والمتهم "م.ف.ع"، إثر طلب الأخير من المجني عليه زيادة أجره كجليس له يقوم على رعايته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض وسدد له عدة ضربات بمنطقة الرقبة، وجرى نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، فيما هرب المتهم وحاول إلقاء نفسه في البحر إلا أنه جرى الإمساك به من قبل الصيادين وإلقاء القبض عليه.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.