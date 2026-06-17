تعليم القاهرة تعلن أوائل الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أسماء أوائل امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2025-2026، في إطار حرص المحافظة على دعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم وتكريم المتفوقين.

وجاءت النتائج تفوق طالبات مدرسة الأمل الإعدادية بنات بحلوان، حيث حققت الطالبة بسملة محمد محمود محمد المركز الأول بمجموع بلغ 337.5 درجة، من إدارة حلوان التعليمية، مدرسة الأمل الإعدادية بنات.

كما حصلت الطالبة سما صلاح كامل محمد على المركز الثاني بمجموع 333.5 درجة، من نفس المدرسة.

وحصلت نادية أحمد عبد العزيز أحمد، الطالبة بمدرسة الأمل الإعدادية المهنية بنات بالكابلات التابعة لإدارة المطرية التعليمية علي المركز الثالث بمجموع 332 درجة.

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 73%.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الإعدادية

بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 203 آلاف و162 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197 ألفًا و525 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 144 ألفًا و114 طالبًا وطالبة.