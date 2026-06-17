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ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس

كتب : أحمد الجندي

01:48 م 17/06/2026

نتيجة الشهادة الإعدادية

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تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وإتاحتها للاستعلام الإلكتروني برقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة باستخدام رقم الجلوس فور إتاحة الخدمة بشكل كامل، من هنا.

73% نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025-2026 بنسبة نجاح بلغت 73%.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 203 آلاف و162 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197 ألفًا و525 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 144 ألفًا و114 طالبًا وطالبة.

اعتماد نتائج الفئات الخاصة

كما اعتمد المحافظ نتائج عدد من الفئات التعليمية المختلفة، حيث سجلت نتيجة الصم وضعاف السمع نسبة نجاح بلغت 96.6%، بينما بلغت نسبة النجاح بإعدادية المكفوفين 78%.

وحققت المدارس الدولية نسبة نجاح وصلت إلى 77.9%، وسجلت الإعدادية المهنية نسبة نجاح بلغت 60.88%، فيما بلغت نسبة النجاح بالإعدادية الرياضية 61%.

303 طلاب يحصدون الدرجة النهائية

أوضحت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن 303 طلاب وطالبات حصلوا على الدرجات النهائية هذا العام.

وأضافت أن القائمة ضمت 294 طالبًا بالإعدادية العامة، إلى جانب 3 طلاب بالإعدادية المهنية، و3 طلاب بإعدادية المكفوفين، و3 طلاب بإعدادية الصم وضعاف السمع.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي

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