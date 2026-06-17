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منع الأسواق والباعة الجائلين.. خطة الفيوم لتأمين امتحانات الثانوية العامة

كتب : حسين فتحي

01:21 م 17/06/2026

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم

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عقد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والتعليمية والأمنية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر أن تبدأ يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 16 يوليو المقبل.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية والمرافق والجهات المعنية.

تشديد على الانضباط ومكافحة الغش

أكد محافظ الفيوم أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، مشددًا على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للامتحانات والتصدي بحزم لأي محاولات للغش أو الإخلال بسير العملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تمثل محطة مهمة في مستقبل الطلاب، ما يستوجب تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية لتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات.

محافظ الفيوم يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

ووجّه المحافظ بضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومرفق الإسعاف، لتوفير زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، إلى جانب تمركز سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

كما شدد على مراجعة خدمات المرافق الأساسية داخل مقار اللجان، والتأكد من انتظام التيار الكهربائي وتوفير مياه الشرب النقية، مع وقف أي أعمال صيانة أو انقطاعات قد تؤثر على سير الامتحانات طوال فترة انعقادها.

منع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط اللجان

ووجه محافظ الفيوم رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بضرورة رفع الإشغالات أولًا بأول ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، مع إلغاء الأسواق المقامة بالشوارع المؤدية إلى مقار الامتحانات، بهدف توفير الهدوء اللازم للطلاب ومنع أي مصادر للضوضاء أو التكدسات.

كما شدد على توفير السيولة المرورية بالشوارع المؤدية إلى اللجان، والتنسيق مع إدارة المواقف والنقل الجماعي لزيادة أعداد سيارات الأجرة على الخطوط الحيوية، خاصة بالمراكز ذات الامتداد الجغرافي الكبير.

42 لجنة تستقبل أكثر من 22 ألف طالب

من جانبه، أوضح الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تم تجهيز 42 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة لاستقبال طلاب النظامين الحديث والقديم.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة، موزعين على الشعبتين الأدبية والعلمية، بالإضافة إلى طلاب الدمج والمدارس الدولية والمكفوفين.

وأشار إلى تجهيز 16 استراحة للمراقبين والملاحظين، فضلًا عن تشكيل لجان متابعة للمرور على جميع اللجان للتأكد من جاهزيتها وتوافر الإضاءة والتهوية المناسبة ومياه الشرب وكفاءة الأثاث المدرسي، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

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امتحانات الثانوية العامة الفيوم

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