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مصرع شاب في المنوفية إثر تناوله حبة الغلة السامة

كتب : أحمد الباهي

11:48 م 15/06/2026

ضحية حبة الغلال بشبراباص المنوفية

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خيّم الحزن على أهالي قرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الشاب كريم حمدي عبد الفتاح حسنين، البالغ من العمر 16 عامًا، إثر تناوله حبة الغلة السامة، وفق ما أكده أهالي القرية الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مصرع شاب في المنوفية

قال عدد من أهالي القرية إن كريم لم يكن يعيش حياة طبيعية كباقي أقرانه، إذ اضطر لتحمل مسؤولية أسرته وأشقائه بعد انفصال والديه، ما دفعه للعمل في سن صغيرة لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف الأهالي أن الفقيد عمل مساعدًا لدى عدد من تجار المواد التموينية، حيث كان يقوم بأعمال النقل والتحميل مقابل أجر يومي، في محاولة منه لمساندة أسرته ومواجهة ظروف الحياة الصعبة.

وأكد أبناء القرية أن كريم كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان معروفًا بالاجتهاد والالتزام رغم صغر سنه، مشيرين إلى أن خبر وفاته تسبب في صدمة وحزن كبيرين بين الأهالي.

وشيّع أهالي قرية شبرا باص جثمان الفقيد عقب صلاة المغرب من مسجد المقابر بالقرية، وسط حضور كبير من الأقارب والأهالي والأصدقاء، في مشهد غلبت عليه مشاعر الحزن والأسى.

ودعا المشيعون للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

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المنوفية حبة الغلة شبين الكوم حوادث المنوفية وفاة شاب

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