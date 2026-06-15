شهد أحد المقاهي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية أجواء احتفالية مميزة خلال مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم 2026، بعدما قدم صاحب المقهى مشروبات مجانية وأجرى قرعة علنية على أجهزة كهربائية وهدايا مادية وعينية، احتفالًا بإحراز المنتخب الوطني هدفه الأول في اللقاء.

مباراة مصر وبلجيكا

بدأت الفعاليات بقيام صاحب مقهى "توشكى" بشارع الثانوية في مدينة المنصورة بتجهيز شاشة عرض كبيرة أمام المقهى، مع توفير مقاعد إضافية في الشارع لاستقبال الجماهير، والإعلان عن مفاجآت خاصة خلال متابعة المباراة.

وتوافد العشرات من مشجعي منتخب مصر ورواد المقهى، حيث فوجئوا بتجهيز عدد من الأجهزة الكهربائية وتيشرتات منتخب مصر الأصلية، إلى جانب توزيع أعلام مصر على الحضور، تمهيدًا لإجراء قرعة علنية على الجوائز.

ولم ينتظر صاحب المقهى انتهاء المباراة، إذ أجرى قرعة فورية عقب إحراز منتخب مصر هدفه الأول، شملت توزيع مراوح كهربائية وخلاطات وأجهزة ميكروويف، بالإضافة إلى تيشرتات المنتخب الأصلية وهدايا عينية ومبالغ مالية على عدد من الحضور.

وقال طارق أحمد عبد الرحمن، صاحب المبادرة، إن ما يقدمه يأتي احتفالًا بدعم المنتخب الوطني ومساندته خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

وأضاف أنه سيواصل تقديم الهدايا والمشروبات المجانية خلال مباريات المنتخب المقبلة، مؤكدًا أن قيمة الجوائز ستزداد في حال نجاح الفراعنة في التأهل إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.