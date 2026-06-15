عمت الفرحة أرجاء المقاهي والأندية ومناطق التجمعات الجماهيرية في مختلف المحافظات المصرية، عقب تسجيل إمام عاشور هدف التقدم لمنتخب مصر في شباك المنتخب البلجيكي، خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

كأس العالم 2026

وشهدت الشاشات العملاقة التي خصصتها الأندية والمقاهي لمتابعة المباراة تفاعلًا كبيرًا من الجماهير المصرية، التي انفجرت فرحًا فور هز إمام عاشور شباك المنتخب البلجيكي، حيث علت الهتافات والأهازيج الداعمة للفراعنة في مختلف أماكن المشاهدة.

مباراة مصر وبلجيكا

ونجح إمام عاشور في منح منتخب مصر الأفضلية بتسجيله هدفًا ثمينًا أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، ليشعل حماس الجماهير المصرية التي تترقب مواصلة المنتخب الوطني مشواره بقوة في البطولة العالمية.

وحرص آلاف المشجعين على متابعة اللقاء عبر الشاشات الكبيرة المنتشرة في الأندية والمقاهي والساحات العامة، مؤكدين دعمهم الكامل لمنتخب مصر في مشواره بكأس العالم، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي.

ويأمل عشاق الكرة المصرية أن يواصل المنتخب الوطني أداءه القوي خلال المباراة، والحفاظ على تقدمه من أجل حصد نقاط ثمينة تعزز فرصه في المنافسة ضمن المجموعة ومواصلة المشوار بنجاح في كأس العالم 2026.