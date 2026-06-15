أعلنت قاعدة "إدواردز" الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحطم طائرة قاذفة من طراز "B-52 ستراتوفورتريس"، تابعة لسلاح الجو الأمريكي، بعد وقت قصير من إقلاعها من القاعدة الواقعة جنوب الولاية.

بيان قاعدة "إدواردز" الجوية

أوضحت القاعدة في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن الحادث وقع في تمام الساعة 11:20 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ هرعت على الفور إلى موقع التحطم، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد المتابعة دون الكشف حتى الآن عن وقوع إصابات.



تصاعد دخان كثيف وتحركات طارئة في القاعدة

بحسب البيان، تسبب الحادث في تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود كان مرئيا من مسافات بعيدة، بينما أكدت القاعدة، إغلاق المطار بشكل مؤقت وتحويل مسار الرحلات القادمة، مع تعليق جميع الزيارات غير الضرورية حتى إشعار آخر.

طائرة استراتيجية عملاقة ذات قدرات نووية

تُعد طائرة "B-52" من أبرز القاذفات الاستراتيجية في الجيش الأمريكي منذ خمسينيات القرن الماضي، وتتميز بقدرتها على التحليق على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم وحمل نحو 70 ألف رطل من الذخائر، بما في ذلك صواريخ نووية، إضافة إلى إمكانية التزود بالوقود جوا بما يمنحها مدى عملياتيا شبه غير محدود.



تحقيقات مكثفة لمعرفة أسباب الحادث

أشارت قاعدة "إدواردز" الجوية الأمريكية، في بيانها، إلى استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، بينما اكتفى ممثل القاعدة بعدم التعليق عند التواصل معه من قِبل وسائل إعلام أمريكية.