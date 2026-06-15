اعتمدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الدولة لعام 2026، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الذي عُقد اليوم الاثنين، ضمن إجراءات اختيار الفائزين بأرفع الجوائز الثقافية التي تمنحها الدولة المصرية للمبدعين والباحثين.

وضمت القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة التفوق في مجال الفنون كلًا من: الدكتورة مايسة عبد الغني، والدكتور عاطف عوض، والدكتور سيف الإسلام صقر، والفنان أحمد عبد الجليل.

وفي مجال الآداب، شملت القائمة الشاعر جميل عبد الرحمن، والكاتب سعيد نوح، والدكتورة شيرين أبو النجا، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

أما في مجال العلوم الاجتماعية، فقد ضمت القائمة القصيرة كلًا من: الدكتورة رباب عبد الرحمن، والدكتور السيد العربي، والدكتور أحمد القناوي، والدكتورة منى الحديدي، والدكتورة فايزة الحسيني، والدكتور عبد السلام نوير.

وضمت القائمة القصيرة للمرشحين للجائزة التقديرية في مجال الفنون كلًا من: الخطاط خضر البورسعيدي، والفنان محمد صبحي، والدكتور محمد العلوي، والدكتور محمد أبو الخير، والدكتور السيد عبده سليم، والدكتور أحمد فؤاد حسن.

وفي مجال الآداب، شملت القائمة كلًا من: الدكتور محمد التلاوي، والدكتورة ماري تريز عبد المسيح، والكاتب شعبان يوسف، والكاتب درويش الأسيوطي، والأديب جار النبي الحلو، والكاتب أحمد فضل شبلول.

أما في مجال العلوم الاجتماعية، فقد ضمت القائمة القصيرة: الدكتورة ابتسام الجعفراوي، والدكتور أنور مغيث، والدكتور عاطف منصور، والدكتور عصام الزناتي، والدكتور مجدي الجزيري، والدكتور محمد شومان، والدكتور صفي الدين دربوش، والدكتورة ليلى عبد المجيد.

جائزة النيل لعام 2026

وفيما يخص جائزة النيل، ضمّت القائمة القصيرة لفرع الفنون كلًا من الفنان فاروق حسني والدكتور محمد شاكر.

وفي فرع الآداب، انحصرت المنافسة بين الشاعر محمد الشهاوي والدكتور يوسف نوفل.

أما فرع العلوم الاجتماعية، فقد ترشح له الدكتور أحمد يوسف والدكتور ممدوح الدماطي.

كما تم الإعلان عن ترشيح الدكتور علي جعفر العلاق من العراق، والفنان يوسف أحمد من قطر، لنيل جائزة النيل المخصصة للمبدعين العرب.