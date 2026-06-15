رفع نادي دمنهور درجة الاستعداد القصوى قبل ساعات من انطلاق مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي، ضمن منافسات كأس العالم 2026، وسط تجهيزات مكثفة لاستقبال آلاف الأعضاء المتوقع توافدهم لمتابعة اللقاء.

مباراة مصر وبلجيكا

قامت إدارة النادي بتجهيز شاشة عرض عملاقة داخل الساحة الرئيسية، إلى جانب توفير نحو 4 آلاف مقعد لاستيعاب الأعضاء والجماهير الراغبين في مشاهدة المباراة في أجواء جماعية، وسط توقعات بإقبال كبير نظرًا لأهمية اللقاء.

وشهدت محيطات النادي توافدًا مبكرًا من الأعضاء لحجز أماكنهم قبل انطلاق المباراة بساعات، في ظل زيادة الإقبال مع اقتراب صافرة البداية.

مباريات كأس العالم

كما عززت إدارة النادي الإجراءات الأمنية على جميع البوابات، مع التشديد على ضرورة إبراز الكارنيهات الخاصة بالأعضاء، ومنع دخول غير الأعضاء لضبط الأعداد وضمان تنظيم الدخول والخروج.

وقال طارق أبو علو، مدير العلاقات العامة بنادي دمنهور، إن جميع التجهيزات اكتملت استعدادًا لاستقبال المباراة، مؤكدًا تجهيز شاشة عرض عملاقة و4 آلاف مقعد للأعضاء.

وأضاف أن هناك إجراءات تنظيمية مشددة على البوابات لضمان سهولة الدخول والحفاظ على سلامة الأعضاء، مشيرًا إلى توقعات بحضور كثيف لمساندة المنتخب الوطني في مباراته المرتقبة.