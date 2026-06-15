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14 صورة لوصول منتخب مصر ملعب مباراة لومن فيلد

كتب : محمد عبد الهادي

08:47 م 15/06/2026 تعديل في 09:03 م
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر

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وصلت بعثة منتخب مصر إلي ملعب لومن فيلد الشهير بمدينة سياتل، الواقعة في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لخوض ضربة البداية في كأس العالم 2026.

ويقض منتخبنا الوطني شريط مبارياته في كأس العالم 2026، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بمواجهة منتخب بلجيكا بالجولة الأولي من المجموعة السابعة.

ووصل لاعبي الفراعنة لملعب المباراة في الدقائق الماضية، حيث يستعد اللاعبين لخوض عمليات علي أرضية اللقاء.

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منتخب مصر منتخب بلجيكا كأس العالم 2026

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