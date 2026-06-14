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"الصفوة" في الصدارة.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالفيوم (صور)

كتب : حسين فتحي

08:10 م 14/06/2026
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    نتيجة أوائل المنطقة الأزهرية بالفيوم
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    الدكتور محمود حسانين رئيس منطقة الفيوم الأزهرية

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أعلن الدكتور محمود حسانين، مدير منطقة الفيوم الأزهرية، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث أظهرت النتائج تفوقًا ملحوظًا لطلاب معهد “الصفوة” الذين تصدروا المراكز الأولى.

تأكيد على الدقة في التصحيح ورصد الدرجات

وأكد مدير المنطقة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمت بمنتهى الدقة والشفافية، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون أي تهاون، مشيرًا إلى أن المنافسة هذا العام كانت قوية بين الطلاب.

قائمة الأوائل وتفوق معهد الصفوة

حصلت الطالبة ريم محمد أحمد محمود شعبان (معهد الصفوة) على المركز الأول مكرر بمجموع 508 درجات بنسبة 99.6%، وتساوت معها في المركز الأول كل من الطالبة ضحى عيد سيد توفيق حسب، والطالبة عائشة محمد إسماعيل محمد من المعهد ذاته وبنفس المجموع.
وشهدت القائمة تفوقًا واضحًا لطلاب معاهد “الصفوة، الفرق، العامرية، ودسيا”، حيث ضمت نخبة من الطلاب الذين حققوا درجات متميزة اقتربت من الدرجة النهائية.

تهنئة وتقدير للطلاب المتفوقين

وقدم مدير منطقة الفيوم الأزهرية التهنئة للطلاب الأوائل والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في المراحل التعليمية المقبلة، ومؤكدًا أن هذه النتائج ثمرة جهد عام كامل من العمل والاجتهاد داخل المعاهد الأزهرية.

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