يسعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع عاجل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلورة تفاهمات جديدة بشأن الملفات الإقليمية المشتعلة.

وأفاد مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة "سي إن إن"، أن التحركات الإسرائيلية تهدف لتقريب وجهات النظر بشأن المفاوضات الجارية مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

وتأتي هذه المساعي في ظل تصاعد حدة التوتر الواضح بين الجانبين، حيث يحاول نتنياهو الترتيب لهذا اللقاء فور عودة ترامب من قمة مجموعة السبع المقررة في أوروبا نهاية الأسبوع المقبل أو في أقرب وقت ممكن يعقبها.

خلافات نتنياهو وترامب حول بيروت

وجه الرئيس الأمريكي توبيخا شديد اللهجة لإسرائيل يوم الأحد في أعقاب الغارة الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء هذا الهجوم ردا على قصف حزب الله لشمال إسرائيل، إلا أن ترامب صرح بأن الهجوم على العاصمة اللبنانية ما كان ينبغي له أن يحدث، واصفا ضربات حزب الله بأنها محدودة للغاية ولا قيمة لها.

ويأتي هذا السجال العلني الحاد ليعكس تباينا صارخا مع جبهة التحالف الموحدة التي استعرضها الزعيمان علنا في مستهل الحرب الإيرانية.

ويعد هذا الخلاف هو الأحدث في سلسلة من التباينات المتنامية والعلنية بين الطرفين مع تحرك ترامب الحثيث لإنهاء العمليات القتالية.

مفاوضات إيران وتقييد التحركات العسكرية

بدأ ترامب بالفعل في تقييد هامش المناورة وحرية الحركة العسكرية لإسرائيل في لبنان، حيث أصدر توجيهات حازمة نتنياهو الأسبوع الماضي بإلغاء خطط هجومية كانت تستهدف إيران.

وجاءت هذه الأوامر بعد أن أطلقت طهران صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ سريان هدنة أبريل الماضي.

ووفقا للمصدر الإسرائيلي، فإن الهدف الأساسي الذي ينشده نتنياهو من هذا اللقاء العاجل فور عودة الرئيس الأمريكي من قمة السبع في أوروبا هو بلورة المواقف الإسرائيلية ونقلها مباشرة لترامب.

وتسعى تل أبيب من خلال هذه الخطوة لضمان أخذ رؤيتها بعين الاعتبار في المسار التفاوضي الحالي لإنهاء الأزمات القائمة.