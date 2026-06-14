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بالصورـ أزهر أسيوط يعلن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026

كتب : محمود عجمي

11:33 م 14/06/2026 تعديل في 11:34 م
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    اوائل الشهادة الاعدادية بازهر اسيوط (8)
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    اوائل الشهادة الاعدادية بازهر اسيوط (3)
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    اوائل الشهادة الاعدادية بازهر اسيوط (4)
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    اوائل الشهادة الاعدادية بازهر اسيوط (2)
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    اوائل الشهادة الاعدادية بازهر اسيوط (6)
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    اوائل الشهادة الاعدادية بازهر اسيوط (7)
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أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية، مساء اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026.

أوائل الشهادة الإعدادية 2026


وتقدم الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور سيد عبد الظاهر، الوكيل الثقافي، بخالص التهاني للطلاب والطالبات المتفوقين والناجحين وأسرهم، مشيدين بالنتائج المتميزة التي تحققت هذا العام.

تهنئة أوائل الشهادة الإعدادية


وأكدت قيادات المنطقة الأزهرية أن هذه النتائج المشرفة جاءت ثمرة تكاتف جهود المعلمين والمعاهد الأزهرية، التي أسهمت في تحقيق هذا المستوى من التفوق بين الطلاب.

وأعرب رئيس المنطقة عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه طلاب الأزهر الشريف بمعاهد أسيوط، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس اجتهادهم طوال العام الدراسي، مثمنًا دور أولياء الأمور والمعلمين في دعم الطلاب ومساندتهم خلال رحلتهم نحو النجاح.

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طلاب الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 أوائل الإعدادية الأزهرية أزهر أسيوط

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