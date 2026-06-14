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إصابات خطيرة.. كلب ضال يهاجم طفلة بقرية في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

11:45 م 14/06/2026

كلب ضال

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أصيبت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام بجروح مختلفة، إثر تعرضها لعقر كلب ضال بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كلب ضال يهاجم طفلة في كفر الشيخ

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وصول الطفلة إلى مستشفى مطوبس المركزي مصابة بجروح متعددة، في واقعة اشتباه عقر كلب ضال.

وتبين من سجلات المستشفى أن الطفلة تُدعى هنا أحمد حمادة الراعي، وتقيم بقرية منية المرشد، وقد أُصيبت بجروح في اليدين والفخذين والوجه وأماكن متفرقة من الجسد.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفلة، قبل تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي المصل والعلاج الوقائي المناسب لحالتها.

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