تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من ضبط السيارة التي تسببت في الحادث الذي تعرض له الفنان "محمد حسين عبدالله مرزبان"، وأسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

يذكر أن الفنان محمد مرزبان تعرض لحادث سير على طريق مصر- الإسماعيلية، إثر اصطدامه بسيارة على الطريق أثناء استقلاله دراجة نارية.

وتوصلت فرق البحث التي ضمت رجال مباحث مركز أبو صوير وإدارة تأمين الطرق من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، التي اصطدمت بالدراجة النارية التي كان يستقلها الفنان على طريق "مصر- الإسماعيلية" بالقرب من مفارق سرابيوم بدائرة مركز أبو صوير، قبل أن تلوذ بالفرار.

وضبطت الأجهزة الأمنية السيارة عقب تتبع خط سيرها عقب الحادث من خلال مراجعة الطرق والمحاور المؤدية إلى موقع الحادث، والاستعانة بالإجراءات الفنية اللازمة إلى أن تم ضبطها وضبط قائدها والتحفظ عليهم بمركز شرطة أبوصوير لحين عرض المتهم على النيابة العامة.

يذكر أن الفنان محمد مرزبان أصيب بإصابات بالغة، ونقل إلى المستشفى أثر معاناته من إصابات متعددة وجروح وكدمات متفرقة ونزيف في المخ، ويخضع لسلسلة من الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لمتابعة حالته.

آخر أعمال محمد مرزبان

يُعد محمد مرزبان من الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية، من خلال مشاركته في عدد من الأعمال البارزة، من بينها: "كشف المستور" و"البلياتشو"، إلى جانب مسلسلات "ضد التيار" و"أين قلبي" و"اسم مؤقت".