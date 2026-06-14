شهدت بطولة كأس العالم عبر تاريخها العديد من اللقطات المثيرة والأحداث الجدلية والتي حفرت في ذاكرة العديد من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة.

ومع انطلاق النسخة الاستثنائية 2026 بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولي في تاريخ كأس العالم وبتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، يترقب عشاق كرة القدم ما ستحمله البطولة من كواليس ومواقف مثيرة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 لقطات جدلية في تاريخ كأس العالم، وفقاً لصحيفة The athletic.

1- حادثة النجم الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، عندما فقد أعصابه ووجه لكمة شهيرة إلى المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي خلال الوقت الإضافي للمباراة النهائية ليغادر الملعب مطروداً في اللقاء الأخير بمسيرته، قبل أن تخسر فرنسا اللقب بركلات الترجيح.







2-واقعة حارس ألمانيا الغربية هارالد شوماخر ضد الفرنسي باتريك باتيستون في نصف نهائي نسخة 1982، إذ تسبب التدخل العنيف في إصابات خطيرة للاعب الفرنسي دون أن يتعرض الحارس لأي عقوبة من الحكم.

3- شهدت بطولة 1994 واحدة من أكثر القصص مأساوية في تاريخ الرياضة، عندما سجل المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده خلال مواجهة الولايات المتحدة، قبل أن يلقى مصرعه بعد أيام قليلة من عودته إلى كولومبيا في حادثة صدمت عالم كرة القدم.

4-في مونديال 1986، كتب الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا اسمه في تاريخ البطولة بهدفه الشهير في مرمى إنجلترا باستخدام يده في لقطة عرفت لاحقاً باسم "يد الله"، قبل أن يسجل بعدها بدقائق هدفاً آخر اعتبره كثيرون أحد أجمل أهداف كأس العالم على الإطلاق.

5-شهدت إنجلترا عام 1966 حادثة غريبة بعدما تعرضت كأس البطولة للسرقة قبل أشهر من انطلاق المنافسات، ليعثر عليها عبر كلب يدعى “بيكلز” داخل إحدى الحدائق في جنوب لندن.

6- شهدت نسخة 1974 لقطة أثارت استغراب العالم عندما اندفع مدافع منتخب زائير من الحائط البشري وأبعد الكرة قبل تنفيذ ركلة حرة للبرازيل، لتكشف التقارير لاحقاً أن اللاعبين كانوا يعيشون تحت ضغوطات نفسية كبيرة خوفاً من عواقب الهزيمة الثقيلة.

7- ارتكب الحكم الإنجليزي جراهام بول واحدة من أشهر الهفوات عندما أنذر اللاعب الكرواتي يوسيب سيمونيتش ثلاث مرات قبل أن يشهر له البطاقة الحمراء خلال مباراة أستراليا وكرواتيا في مونديال 2006.

8-تحولت مواجهة البرتغال وهولندا إلى واحدة من أعنف مباريات كأس العالم، بعدما شهدت إشهار عدد قياسي من البطاقات الصفراء والحمراء لتدخل التاريخ باسم “معركة نورنبرج".

9- لازالت واقعة المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أمام غانا في كأس العالم 2010 حاضرة في الأذهان، بعدما تعمد إبعاد الكرة بيده من على خط المرمى في اللحظات الأخيرة، ليحرم المنتخب الغاني من هدف كان سيقوده إلى نصف النهائي، قبل أن تنجح أوروجواي في حسم التأهل لاحقاً.

10- خسارة البرازيل التاريخية أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في نصف نهائي كأس العالم 2014 واحدة من أكثر النتائج صدمة في تاريخ اللعبة، بعدما تعرض أصحاب الأرض لانهيار غير مسبوق أمام جماهيرهم.