ضبط 4 أفراد أمن بمستشفى أورام الإسماعيلية بتهمة سرقة مهمات التطوير

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ممثلة في مباحث قسم شرطة ثانِ الإسماعيلية، من ضبط أربعة أفراد أمن يعملون بمستشفى أورام الإسماعيلية، لاتهامهم بسرقة عدد من مهمات وأدوات البناء الخاصة بمشروع تطوير المستشفى، رغم تكليفهم بحراسة تلك المهمات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من مسؤولي مستشفى أورام الإسماعيلية، يفيد باكتشاف سرقة محتويات ومهمات مستخدمة في أعمال الإحلال والتطوير داخل المستشفى، شملت مواسير وحدائد وأبوابًا وشبابيك، إلى جانب مستلزمات أخرى خاصة بأعمال البناء، ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

وعلى الفور، كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث مكبر، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكبيها، وضبطهم في أسرع وقت. وبإجراء التحريات اللازمة، ومناقشة مسؤولي المستشفى، إلى جانب فحص المشتبه فيهم، وتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط وأماكن التخزين داخل المستشفى، توصلت التحريات إلى تورط أربعة من أفراد الأمن العاملين بالمستشفى في ارتكاب الواقعة.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد أماكن تواجد المتهمين، وجرى ضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الواقعة، واعترفوا بسرقة مهمات التطوير بقصد بيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر المطلوبة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق، للوقوف على تفاصيل الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.