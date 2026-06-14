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واصل النجم المغربي أشرف حكيمي، كتابة التاريخ رفقة أسود الأطلس، بعد مشاركته رفقة منتخب بلاده اليوم أمام البرازيل في كأس العالم.

وشارك حكيمي، في تعادل منتخب بلاده أمام البرازيل اليوم بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العالم 2026.

مجموعة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، رفقة كل من: "هايتي، إسكتلندا والمغرب".

رقم تاريخي لأشرف حكيمي في مباراة البرازيلي

وكتب حكيمي رقما تاريخيا، بعد مشاركته رفقة أسود الأطلس اليوم أمام المغرب، حيث وصل إلى مباراته رقم 11 في كأس العالم، ليصبح أكثر لاعب مغربي مشاركة في البطولة.

كما بات حكيمي أكثر لاعب أفريقي مشاركة في المونديال بالتساوي مع النجم الكاميروني صامويل إيتو، برصيد 11 هدفا لكلا منهما.

وظهر حكيمي للمرة الأولى في كأس العالم، حينما شارك رفقة أسود الأطلس في نسخة البطولة عام 2018 والتي أقيمت في روسيا.

موعد مباراة المغرب المقبلة في كأس العالم 2026

ويستعد منتخب المغرب لملاقاة نظيره المنتخب الإسكتلندي، يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب المغرب أمام نظيره المنتخب الإسكتلندي، يوم السبت المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحا.

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