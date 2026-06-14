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محاكمة 32 متهما في خلية اللجان المالية أمام إرهاب بدر

كتب : صابر المحلاوي

05:00 ص 14/06/2026

محاكمة 32 متهما في خلية اللجان المالية أمام إرهاب

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تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 32 متهما في القضية رقم 22697 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية اللجان المالية".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، إضافة إلى اتهام أحدهم بإذاعة أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل.

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محكمة الجنايات الإرهاب اللجان المالية تمويل الإرهاب

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