كشف الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، آلية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري داخل المستشفيات، وطرق العلاج المناسبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

أسباب الإصابة وأبرز الأعراض

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لمصراوي، أن الإجهاد الحراري يحدث عند ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 40 درجة مئوية، نتيجة فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرض للجو الحار لمدة طويلة، خصوصًا مع بذل مجهود شاق، ما يؤدي إلى اضطراب في وظائف الجسم.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الأعراض العامة للإجهاد الحراري تشمل ارتفاع درجة حرارة المصاب، الصداع، عدم الاتزان، الغثيان، العرق الشديد، الشحوب، برودة الجسم، تقلصات وآلام حادة في العضلات، ضعف عام، سرعة النبض والتنفس، اضطراب الرؤية، الإحساس بالعطش، وانخفاض ضغط الدم، وقد تظهر على المصاب علامات بداية الصدمة.

إرشادات الوقاية من الحرارة

وأكد "صبحي" أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري عبر تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو الأجواء شديدة الحرارة، وارتداء قبعة أو استخدام مظلة شمسية، مع اختيار ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، ويفضل أن تكون قطنية.

وأشار إلى ضرورة الإكثار من شرب المياه، وتناول وجبات صحية غنية بالخضروات والفواكه، خاصة خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة.

متى يجب التوجه للمستشفى؟

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن البروتوكول الخاص بالإجهاد الحراري يشدد على ضرورة التوجه فورًا إلى مستشفيات الحميات أو أقرب مستشفى، عند ارتفاع درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية مع ظهور أي من الأعراض السابقة.

العلاج داخل المستشفيات

وأوضح وكيل الوزارة، أن العلاج يبدأ بإدخال المريض غرفة خاصة للتعامل مع ارتفاع الحرارة، والعمل على خفض درجة حرارة الجسم ومتابعتها دوريًا، ثم نقله إلى غرفة الملاحظة عند انخفاضها إلى 39 درجة مئوية، مع إعطاء المحاليل والعلاج المناسب وفقًا لحالته.

وشدد على أن نقل الحالات بين المستشفيات ليس ضروريًا ما دام يجري التعامل معها طبقًا للبروتوكول، لأن عامل الوقت قد يؤثر سلبًا على حياة المريض.

خلفية عن الإجهاد الحراري

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحرارة المرتفعة تمثل خطرًا صحيًا وبيئيًا مهمًا، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خصوصًا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في الأماكن المكشوفة.

كما توضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الإجهاد الحراري يرتبط عادة بفقدان الماء والأملاح عبر التعرق الشديد، وتظهر أعراضه في صورة صداع وغثيان ودوخة وضعف وعطش وارتفاع في حرارة الجسم.