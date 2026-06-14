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"أحرجوا سحرة السامبا".. ماذا قالت الصحافة المغربية عن التعادل أمام البرازيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:59 ص 14/06/2026
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  • عرض 6 صورة
    ماذا قالت الصحافة المغربية عن التعادل أمام البرازيل؟
  • عرض 6 صورة
    ماذا قالت الصحافة المغربية عن التعادل أمام البرازيل؟
  • عرض 6 صورة
    ماذا قالت الصحافة المغربية عن التعادل أمام البرازيل؟
  • عرض 6 صورة
    ماذا قالت الصحافة المغربية عن التعادل أمام البرازيل؟
  • عرض 6 صورة
    ماذا قالت الصحافة المغربية عن التعادل أمام البرازيل؟

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سجل منتخب المغرب تحت قيادة مدربه محمد وهبي، ظهورًا لافتًا أمام البرازيل، في الظهور الأول بالمونديال في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

وانتهت مباراة البرازيل والمغرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وسط أداء رائع من أسود الأطلس.

ماذا قالت الصحافة المغربية عن التعادل مع البرازيل؟

كتبت صحيفة المنتخب المغربي عنوان: "بالتعادل.. أسود الأطلس تحرج سحرة السامبا

وقالت: "انهى المنتخب المغربي مباراته أمام منتخب البرازيل بالتعادل (1 – 1)، وهي المباراة التي جمعت الفريقين برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2026".

بينما كتبت

صحيفة الدار المغربية كتبت :" بشخصية الكبار.. أسود الأطلس يقتنصون نقطة ثمينة من أنياب البرازيل".

دشّن المنتخب الوطني المغربي مشواره في كأس العالم 2026 بأداء بطولي، بعدما فرض التعادل (1-1) على المنتخب البرازيلي، أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، في مواجهة حبست الأنفاس حتى دقائقها الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

بينما كتب موقع :"sport7" المنتخب المغربي يستهل كأس العالم بتعادل ثمين أمام البرازيل

استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بتحقيق تعادل ثمين أمام نظيره البرازيلي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

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