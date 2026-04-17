أقدمت عروس على إنهاء حياتها داخل شقتها بمحافظة الإسماعيلية، بعد مرور 15 يومًا فقط على زواجها، في ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان عروس تُدعى “صفاء.ع.ص.س”، داخل مسكنها، بعدما فوجئ زوجها بالواقعة عقب عودته إلى المنزل.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت داخل الشقة محل سكنها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت عملها لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تكثف الجهات المختصة جهودها لكشف أسباب الحادث، والاستماع إلى أقوال أسرة المتوفاة والمحيطين بها للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.