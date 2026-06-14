من القتل إلى سرقة والضغوط النفسية.. أبرز 10 لقطات جدلية في تاريخ كأس العالم

قبل 8 سنوات من الآن، ظهر طفل مغربي كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط، وهو يتابع إحدى مباريات أسود الأطلس في كأس العالم 2018 بروسيا، بشغف كبير من المدرجات.

وهذا الطفل هو نجم وسط المغرب الحالي أيوب بوعدي، الذي شارك رفقة أسود الأطلس اليوم أمام البرازيل، الذي لم يكن يتوقع خلال متابعة منتخب بلاده في مونديال 2018، أن يصبح ضمن التشكيل الأساسي لأسود الأطلس في مونديال 2026.

ونشر بوعدي صورة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، له خلال متابعته إحدى مباريات منتخب المغرب في مونديال 2018.

وخطف بوعدي الأنظار بشكل كبير، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده اليوم أمام البرازيل، بعد الأداء الفني المميز الذي ظهر به اللاعب.

نتيجة مباراة المغرب والبرازيل

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة أسود الأطلس و السيليساو في افتتاح مباريات المنتخبين بالنسخة الحالية من المونديال.

ويتواجد المنتخب المغربي رفقة منتخب البرازيل، في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، إلى جانب كل من: "هايتي وإسكتلندا".

موعد مباراة المغرب المقبلة بكأس العالم 2026

وسيكون منتخب المغرب على موعد مع مواجهة قوية، يوم السبت المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحا.

أقرأ أيضًا:

من القتل إلى سرقة والضغوط النفسية.. أبرز 10 لقطات جدلية في تاريخ كأس العالم

بالأرقام.. كيف فرض المغرب التعادل على البرازيل في كأس العالم 2026؟ (تقرير تحليلي)