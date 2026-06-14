مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

هايتى

0 1
04:00

إسكتلندا

كأس العالم

ألمانيا

- -
20:00

كوراساو

كأس العالم

البرازيل

1 1
01:00

المغرب

جميع المباريات

إعلان

"بمونديال روسيا".. قصة صورة لنجم المغرب أيوب بوعدي قبل 8 سنوات

كتب : يوسف محمد

04:35 ص 14/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أيوب بوعدي (4) (1)
  • عرض 4 صورة
    أيوب بوعدي (2) (1)
  • عرض 4 صورة
    أيوب بوعدي (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قبل 8 سنوات من الآن، ظهر طفل مغربي كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط، وهو يتابع إحدى مباريات أسود الأطلس في كأس العالم 2018 بروسيا، بشغف كبير من المدرجات.

وهذا الطفل هو نجم وسط المغرب الحالي أيوب بوعدي، الذي شارك رفقة أسود الأطلس اليوم أمام البرازيل، الذي لم يكن يتوقع خلال متابعة منتخب بلاده في مونديال 2018، أن يصبح ضمن التشكيل الأساسي لأسود الأطلس في مونديال 2026.

ونشر بوعدي صورة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، له خلال متابعته إحدى مباريات منتخب المغرب في مونديال 2018.

وخطف بوعدي الأنظار بشكل كبير، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده اليوم أمام البرازيل، بعد الأداء الفني المميز الذي ظهر به اللاعب.

نتيجة مباراة المغرب والبرازيل

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة أسود الأطلس و السيليساو في افتتاح مباريات المنتخبين بالنسخة الحالية من المونديال.

ويتواجد المنتخب المغربي رفقة منتخب البرازيل، في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، إلى جانب كل من: "هايتي وإسكتلندا".

موعد مباراة المغرب المقبلة بكأس العالم 2026

وسيكون منتخب المغرب على موعد مع مواجهة قوية، يوم السبت المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحا.

أقرأ أيضًا:

من القتل إلى سرقة والضغوط النفسية.. أبرز 10 لقطات جدلية في تاريخ كأس العالم

بالأرقام.. كيف فرض المغرب التعادل على البرازيل في كأس العالم 2026؟ (تقرير تحليلي)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيوب بوعدي المغرب والبرازيل كأس العالم 2026 مونديال روسيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"بعد هدفه في مرمى البرازيل".. إسماعيل صيباري يسجل رقما تاريخيا في كأس العالم
كأس العالم 2026

"بعد هدفه في مرمى البرازيل".. إسماعيل صيباري يسجل رقما تاريخيا في كأس العالم
كيف يؤثر الصيام المتقطع على صحة الإنسان؟
نصائح طبية

كيف يؤثر الصيام المتقطع على صحة الإنسان؟
أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
علاقات

أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم
زووم

بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم
حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
شئون عربية و دولية

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

- -

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان