طور باحثون من ألمانيا نظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي قادر على تحديد نوع ورم الدماغ في غضون دقائق قليلة، وذلك من خلال تحليل الصور المجهرية المأخوذة من أنسجة المخ.

ويهدف هذا الابتكار إلى تسريع عملية التشخيص وتزويد الأطباء بمعلومات دقيقة تساعدهم على اختيار العلاج المناسب في وقت أقصر.

وأوضح الباحثون أن تشخيص أورام الدماغ يعتمد على تحليلات جزيئية متقدمة تعد المعيار الأكثر دقة لتحديد نوع الورم، إلا أنها تتطلب تجهيزات متخصصة وتكاليف مرتفعة، كما قد يستغرق الحصول على نتائجها نحو أسبوعين، وفقا لـ "لينتا رو".

وفي المقابل، تتيح خوارزميات "Hetairos" التي طورها الباحثون تشخيص المرض خلال فترة وجيزة، بالاعتماد على تحليل الصور المتاحة لعينات الأنسجة، ما قد يسهم في تسريع اتخاذ القرارات العلاجية.

ودرب الباحثون النظام على أكثر من 11 ألف صورة لأورام الدماغ جمعت من 9606 مرضى في 11 مركز طبي حول العالم، ما مكنهم من التعرف على 102 نمط جزيئي مختلف لأورام الجهاز العصبي المركزي.

وأوضح مطورو النظام أن نسبة دقته في التشخيص تتراوح بين 87% و88%، وهي نتائج تقترب من مستوى الدقة الذي يحققه الأطباء والخبراء ذوو الخبرة في تشخيص هذه الأورام.

تشخيص خلال دقائق بدلا من أيام

خلال الاختبارات، نجح نظام "Hetairos" في إصدار نتيجة التشخيص خلال نحو 12 دقيقة فقط من تحميل صورة العينة، ما يمثل نقلة كبيرة مقارنة بطرق التشخيص الجزيئي التقليدية لأورام الدماغ، والتي قد تستغرق قرابة 12 يوم للحصول على النتائج.

أداة مساعدة لتسريع التشخيص

أشار الباحثون إلى أن هذه التقنية قد تمثل حلاً عمليًا للمستشفيات والمراكز الطبية التي تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لإجراء الفحوصات الجينية المعقدة.

وأكدوا أن نظام "Hetairos" لا يهدف إلى استبدال وسائل التشخيص المعتمدة حاليا، بل يستخدم كأداة داعمة توفر معلومات أولية سريعة عن الورم، ما يساعد الأطباء على تسريع قراراتهم بشأن الفحوصات الإضافية وخطط العلاج المناسبة.

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